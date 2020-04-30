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706 кілометрів на одному заряді: представлений конкурент Tesla Model S
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Китайська компанія Xpeng Motors виводить на домашній ринок електричний седан Xiaopeng P7, який перевершує за запасом ходу на одній зарядці навіть найавтономнішу Tesla Model S і коштує при цьому вдвічі дешевше.
За запевненням автовиробника, на одній зарядці Xiaopeng P7 проїжджає 706 кілометрів, а ціни починаються від 229,9 тисячі юанів.
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Про новинку відомо, що вона отримає кілька модифікацій – з заднім або повним приводом і батареєю місткістю 70,8 або 80,9 кіловат-години. На поповнення енергії від 30 до 80 відсотків потрібно 28. Запас ходу буде варіюватися від 568 у базового седана до 706 кілометрів у варіанту Super-Long Range. Для порівняння, Tesla Model S Long Range Plus проїжджає 627 кілометрів.
У довжину седан досягає 4900 міліметрів, а колісна база дорівнює 3000 міліметрів. Габарити Tesla Model S – 4980 і 2960 міліметрів відповідно. Коефіцієнт аеродинамічного опору китайського електроседана становить 0,236 проти 0,24 у Model S.
Xiaopeng P7 отримав автопілот XPilot третього рівня (як і у Tesla): система орієнтується на дорозі завдяки 14 камерам (одна з яких з високоточним позиціонуванням), 12 ультразвуковим сенсорам і п'яти високочастотним радарам.
У салоні встановлений 10,25-дюймовий рідкокристалічний дисплей, на який виводяться показники приладів. Він плавно перетікає у 14,96-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.
Поставки Xiaopeng P7 заплановані на червень цього року. Ціни на модель варіюються від 229,9 тисячі до 339,9 тисячі юанів. Для порівняння, вартість Model S 75D становить 782,9 тисячі юанів.
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