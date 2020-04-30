Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

706 кілометрів на одному заряді: представлений конкурент Tesla Model S

  • 45
Xiaopeng P7 вражає своєю автономністю - фото 1
Xiaopeng P7 вражає своєю автономністю

Китайська компанія Xpeng Motors виводить на домашній ринок електричний седан Xiaopeng P7, який перевершує за запасом ходу на одній зарядці навіть найавтономнішу Tesla Model S і коштує при цьому вдвічі дешевше.

За запевненням автовиробника, на одній зарядці Xiaopeng P7 проїжджає 706 кілометрів, а ціни починаються від 229,9 тисячі юанів.

І ще: Запуск фото- та відеофіксації дорожнього руху відклали через карантин: деталі

Про новинку відомо, що вона отримає кілька модифікацій – з заднім або повним приводом і батареєю місткістю 70,8 або 80,9 кіловат-години. На поповнення енергії від 30 до 80 відсотків потрібно 28. Запас ходу буде варіюватися від 568 у базового седана до 706 кілометрів у варіанту Super-Long Range. Для порівняння, Tesla Model S Long Range Plus проїжджає 627 кілометрів.

У довжину седан досягає 4900 міліметрів, а колісна база дорівнює 3000 міліметрів. Габарити Tesla Model S – 4980 і 2960 міліметрів відповідно. Коефіцієнт аеродинамічного опору китайського електроседана становить 0,236 проти 0,24 у Model S.

Xiaopeng P7 отримав автопілот XPilot третього рівня (як і у Tesla): система орієнтується на дорозі завдяки 14 камерам (одна з яких з високоточним позиціонуванням), 12 ультразвуковим сенсорам і п'яти високочастотним радарам.

У салоні встановлений 10,25-дюймовий рідкокристалічний дисплей, на який виводяться показники приладів. Він плавно перетікає у 14,96-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи.

Поставки Xiaopeng P7 заплановані на червень цього року. Ціни на модель варіюються від 229,9 тисячі до 339,9 тисячі юанів. Для порівняння, вартість Model S 75D становить 782,9 тисячі юанів.

Читайте також: Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора

Джерело: Xiaopeng
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 1126
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1094
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 40526
Загрузка...
Новини