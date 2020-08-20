Українська Кардашян знялася в піджаку на голе тіло: фото 18+

Модель Альона Омович влаштувала спекотне дефіле на вулиці. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна Київська модель Альона Омович обожнює епатувати публіку. Цього разу красуня показала 10 нових фото, з нової фотосесії, на яких з'явилася у вельми відвертих образах.

І ще: Дівчина тижня: вибухова альтернативна модель Нікі Робінсон, яка схожа на лісову фею (18+)

Як видно, перед камерою Альона з'явилася в п'яти різних образах, і виклала по два знімки в кожному з них. Перший її наряд – червоний брючний костюм, під піджаком якого немає нічого. Другий – білий спортивний костюм з ліфчиком. Третій образ – це скромне червоне плаття цікавого фасону, четвертий – сірий спортивний костюм з кофтою. А завершив дефіле п'ятий образ – це модна чорна спідниця оригінального крою з білою шовковою майкою.

У підписі до публікації Омович написала: "Я підібрала кілька образів в @ug_botique. Цей червоний брючний костюм мене підкорив. Мені йде класика?". Гортайте галерею:

Це цікаво: Кайлі Дженнер завела мережу пікантним пляжними фото у крихітному бікіні