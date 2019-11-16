Українська Кардашян підірвала мережу спекотним фото у білизні

Відома Instagram-модель, яку охрестили українською Кім Кардашян, показала гаряче фото. Шанувальники у захваті!

Популярна київська модель Альона Омович прославилася в мережі незвичайною переробленою зовнішністю і любов'ю до відвертих фотосесій.

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Дівчина зібрала у своєму Instagram величезну аудиторію, яка вже охрестила модель українською Кардашян. Так, цього разу красуня не зрадила собі і знову показала публіці силіконові принади.

На новому фото Альона з'явилася на вулиці практично голяка – на ній тільки ажурний білий комплект, який ледь прикриває її інтимні місця. При цьому зверху на білизну модель накинула темну парку з натурального хутра. Саме цю парку Омович розігрує серед своїх шанувальників. У підписі до фото вона написала про конкурс, а її фоловери поспішили виконувати умови.

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