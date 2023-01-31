Зірка АПЛ – Зінченко очолив рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів

Український захисник Арсеналу Олександр Зінченко очолив рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів в історії АПЛ.

Олександр Зінченко очолив рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів, обійшовши у списку легендарного нідерландця Ар'єна Роббена, за даними Transfermarkt.

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Отже, 26-річний українець відіграв 88 матчів в АПЛ. 82% цих матчів були переможними для Арсеналу та Ман Сіті, за який раніше виступав Олександр.

Зінченко очолює рейтинг футболістів з найвищим відсотком переможних матчів / Instagram Transfermarkt

Серед лідерів також Ар'єн Роббен (Челсі) та Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, 81%).

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