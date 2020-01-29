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KOZAK SYSTEM – Повінь: дивіться новий крутий кліп

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Прем'єра кліпу KOZAK SYSTEM – Повінь: - фото 1
Прем'єра кліпу KOZAK SYSTEM – Повінь:

Українські рокери KOZAK SYSTEM випустили новий екшн-кліп про кохання на пісню "Повінь". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Популярний український гурт KOZAK SYSTEM потішив прихильників відео на пісню "Повінь" вже з 5-ї платівки "Закохані злодії", яка вийде у світ 29 лютого. Новенький кліп у стилі екшн показав, як зірка "Кіборгів" та "Захара Беркута" Андрій Ісаєнко рятував своє кохання в обліку Анни Заклецької. Режисерське крісло зайняв Віктор Придувалов, який співпрацює з багатьма українськими зірками.

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"Буває так, коли ти дуже любиш когось, але разом ви бути не можете. Характери не підходять чи щось кармічне. Ви проживаєте життя, але не відчуваєте себе щасливими. Намагаєтесь зрозуміти, чому все не так. У ваших стосунках – злети та падіння, радість та сльози, але все одно ви розходитесь. Багато хто розчаровується після цього в коханні. Але потім з'являється інша людина, яка своєю вірою в те, що любов може бути щасливою доводить тобі – світ не такий однобокий чи якось неправильно влаштований. І наприкінці кохання все ж перемагає", – розповів про сенс треку фронтмен Іван Леньо.

Дивіться кліп онлайн KOZAK SYSTEM – Повінь:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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