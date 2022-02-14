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Українська фристайлістка Ольга Полюк розповіла, чому на Олімпіаді важко морально

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Ольга Полюк - фото 1
Ольга Полюк / noc

Спортсменка Ольга Полюк виступила у кваліфікації з лижної акробатики серед жінок. Однак, до фіналу змагань у Пекіні, на жаль, так і не потрапила.

Для Полюк це вже четверті Олімпійські ігри в кар'єрі, проте спортсменка зауважила, що саме ці змагання стали найважчими для неї у моральному плані, пише noc-ukr.

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"В Америці ми провели один з найкращих тренувальних зборів. Зараз наша команда дуже сильна, підготовлена на високому рівні. Були готові боротися за високі місця в Пекіні-2022, однак склалося все інакше. Чесно, дуже важко морально на цих Іграх", – зазначила Ольга.

Повторюся, в нас зараз дуже хороша команда. Ми також маємо дуже талановиту молодь, тому, впевнена, що на наступних Олімпійських іграх українці матимуть успіхи в лижній акробатиці, – підсумувала фристайлістка

До того ж через COVID-19 українці не змогли взяти участь у командних змаганнях, де були серед фаворитів.

Українська фристайлістка Ольга Полюк розповіла, чому на Олімпіаді важко морально - фото 496708

Українська фристайлістка Ольга Полюк розповіла, чому на Олімпіаді важко морально - фото 496707

Фото noc

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