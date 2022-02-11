Курйоз дня: хокеїст вправно відбив шайбу головою у матчі Олімпіади-2022

Здається, цей шведський хокеїст переплутав види спорту! Епізод стався під час матчу олімпійського хокейного турніру між чоловічими збірними Швеції та Латвії.

Відео моменту показали на YouTube-каналі "Євроспорту".

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Удар шоломом дозволив перервати пас на Ральфса Фрайбергса, що викликало захоплення у жінки-коментатора американського телебачення. "Як у сокері, чи, як вони кажуть у Європі, у футболі", – поділилася емоціями журналістка.

Сам поєдинок завершився непростою перемогою шведів. Вони вели у рахунку 3:0, але наприкінці ледь утримали перевагу – 3:2.

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