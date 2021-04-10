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Українська фотографиня Соня Плакидюк підкреслила фігуру відвертою сукнею

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Соня Плакидюк - фото 1
Соня Плакидюк / instagram

Фешн-фотографиня, експертка проєкту Супер топмодель по-українськи Соня Плакидюк поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала відверте вбрання.

Фотографиня точно знає, на чому робити акцент. Знаменитість знялася в новій фотосесії і показала стильну зачіску. Відповідне фото Плакидюк опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Так, фешн-фотографиня позувала на камеру в обтягуючому платті з великим декольте, яке підкреслило її пишні форми. Також зірка була в чорних сексуальних панчохах. Крім того, вона з'явилася перед фанатами з короткою стрижкою і прямим чубчиком.

Користувачі мережі залишилися в захваті від нового знімка Плакидюк і засипали її компліментами. "Вау! Як завжди прекрасно", "Це секс з самим сексом", "Яка красива душа", "Так естетично", – пишуть люди в коментарях.

Гортайте галерею:

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