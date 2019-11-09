Українська фітнес-модель розбурхала мережу голою фотосесією (18+)

Популярна українська фітнес-модель Катерина Слабунова приємно вразила своїх підписників відвертою еротикою з відпочинку. Пікантними знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

31-річна донеччанка Катерина Слабунова, яка вже кілька років живе і тренується у Києві, сфотографувалася абсолютно оголеною. Але красуня й славиться у мережі відвертими кадрами. Модель полюбляє зніматися у жанрі гламур, б'юті, портрет, фешн, а також у стилі НЮ.

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Багатотисячна армія підписників гарячої красуні в Intstagram не змогла пройти повз, заваливши дівчину в коментарях численними компліментами.

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