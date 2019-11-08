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Настя Каменських вразила ефектним образом в облягаючій спідниці і шкірі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська співачка Настя Каменських запланувала у Мексиці не лише райський відпочинок, але й повноцінний прес-тур по радіостанціях і ТБ-шоу. Для кожного такого виходу зірка готує новий образ. Так, красуня продемонструвала черговий ефектний аутфіт.

Днями Настя Каменських відвідала редакцію модного видання EstiloDF. А також програму Televisa. А зараз на своїй сторінці в мережі instagram зірка поспішила показати новий яскравий образ для чергових ефірів.

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Артистка вибрала ефектний наряд, який складався з облягаючої чорній спідниці з масивним квітковим принтом. Також образ красуня доповнила трендовим чорним топ зі шкіри, декорований металевими вставками. На ногах – чорні босоніжки на високій шпильці.

Настя Каменських вразила ефектним образом в облягаючій спідниці і шкірі - фото 366736

Настя Каменських вразила ефектним образом в облягаючій спідниці і шкірі - фото 366737

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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