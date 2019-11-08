"Самочка в леопарді": журналістка Яніна Соколова розбурхала мережу екстремальним декольте

Відома українська журналістка, блогерка та актриса Яніна Соколова підкорила шанувальників спокусливими формами. Відверті кадри вже оцінили користувачі мережі.

Телеведуча Яніна Соколова поділилася з підписниками в Instagram пікантними знімками, які були зроблені під час підготовки до свіжого випуску програми "Вечір з Яніною Соколовою".

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Так, на кадрах блогерка позувала у леопардовому костюмі з екстремальним декольте. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми Яніни.

"Чи готові до свіжого вечора? Самочка в жовтому леопарді", – підписала фото Соколова.

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