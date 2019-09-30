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Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото

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Катя Сільченко вийшла на модний показ у Парижі - фото 1
Катя Сільченко вийшла на модний показ у Парижі

Чарівна українська дизайнерка Катя Сільченко вийшла на подіум на показі L'Oreal Paris, який пройшов у рамках паризького тижня моди. Зауважимо, що крім неї у показі взяли участь Хелен Міррен, Ембер Херд, Ашварія Рай, Даутцен Крус, Єва Лонгорія та інші зірки.

Сама дизайнерка вийшла на показ у класичних чорних штанах з високою талією, а також блузі з глибоким декольте.

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Це був не показ, це був справжній гімн жінкам – сильним, гідним, впевненим, веселим, благородним, – написала Сільченко у своєму Instagram.

Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358519
Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358518

Щоб продемонструвати відмінну фігуру, Сільченко багато працювала над собою. Заради дефіле вона схудла до 53 кг.

Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358513
Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358514
Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358515
Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358516
Українська дизайнерка стала моделлю на показі в Парижі: спокусливі фото - фото 358517

Нагадаємо, що Катя Сільченко – амбасадор L'Oreal Paris в Україні. Вона представляє лінію косметики для догляду за собою і макіяж цього бренду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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