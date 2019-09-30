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Дочка Сінді Кроуфорд випадково засвітила голі груди

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Кайя Гербер - фото 1
Кайя Гербер / stylecaster

Із 18-річною Кайєю Гербер, яка зараз є однією з найбільш затребуваних моделей світу, стався конфуз під час показу колекції прет-а-порте весна-літо 2020 Valentino в рамках Тижня моди в Парижі.

Кайя вийшла на подіум у вузькій чорній спідниці-олівці і у абсолютно прозорій чорній блузі, під яку не наділа бюстгальтер.

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Зверху вона накинула чорний блейзер, який частково приховує бюст дівчини. Однак в один з моментів блейзер "зрушив з місця", оголивши її груди повністю. Залишаючись професіоналом, дочка прославленої супермоделі Сінді Кроуфорд і оком не повела, завершивши свій вихід.

В аналогічну ситуацію потрапила також американська співачка Крістіна Агілера під час виступу в Лас-Вегасі. Вона була в платті з глибоким декольте, яке з'їхало ще нижче, ніж планувалося. Однак, 38-річна поп-зірка була готова до такого повороту подій, бо її соски були завбачливо заклеєні сріблястим скотчем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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