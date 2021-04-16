Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко позувала на яхті у бікіні

Голлівудська актриса Ольга Куриленко розбурхала уяву фанатів гарячим фото. Зірка нечасто радує шанувальників відвертими знімками.

Так, на своїй сторінці в Instagram 41-річна дівчина Бонда оприлюднила фотографію, де позувала в зеленому бікіні.

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На знімку знаменитість з'явилася на яхті без макіяжу, випнувши сідниці і хизуючись стрункою фігурою. "Бажаю всім гарного початку тижня!", – написала зірка. Палкі прихильники моделі не стрималися і засипали Куриленко компліментами. Так, фани відзначили, що в знаменитості ідеальне тіло.

"Яка гарна", "Фігурка – вогонь", "Ти ідеальна", "Гаряче!".

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