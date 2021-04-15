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Моніка Белуччі приміряла несподіваний образ (ФОТО)

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / instagram

Італійська актриса Моніка Белуччі потрапила в об'єктив папараці під час зйомок другої частини фільму Чаклунка приходить вночі.

56-річна кінозірка з'явилася на знімальному майданчику в Римі в образі чаклунки: з сивою перукою, в конічному капелюсі і з мітлою. Фото з'явилося в інстаграмі.

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Відомо, що в новій стрічці Белуччі грає добру чаклунку Долорес, яка присвячує своє життя дітям. Зйомки стартували на початку березня. Очікується, що прем'єра фільму відбудеться вже цьогоріч.

Стрічка є продовженням картини Мікеле Соаві Чаклунка приходить вночі, що вийшла на екрани в 2018 році. У зйомках першої частини фільму Белуччі участі не брала. Гортайте галерею:

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