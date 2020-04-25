Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала спокусливе фото

Актриса Ольга Куриленко зізналася, чим займається на самоізоляції. А шанувальники залишилися у захваті від красуні!

Голлівудська актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка свого часу стала дівчиною Бонда і знялася в легендарній "бондіані", часто радує шанувальників яскравими публікаціями.

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Цього разу красуня потішила публіку яскравим і вельми незвичайним фото, на якому з'явилася в цікавому "домашньому" образі. До речі, нещодавно зірка перехворіла на коронавірус, від якого лікувалася вдома, і зараз вона радить усім нікуди не ходити і залишатися в безпеці.

На новому фото Куриленко позує в стильному чорному костюмі оригінального фасону з білим візерунком. Цей наряд складається з вільних штанів і довгого піджака цікавого крою. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в камеру, склавши руки на грудях.

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