Українська дівчина-арбітр розповіла, скільки заробляє за суддівство на матчах

Помічниця головного арбітра на матчах чемпіонату Київського району (Одеса) Марина Попаденко відверто розповіла, скільки заробляє лайнсвумен за гру.

Так, за словами Марина Попаденко, дівчина заробляє в місяць близько 3 тисячі гривень. Це при тому, що у неї в середньому від 8 до 15 поєдинків за місяць.

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"За минулий місяць я отримала десь 2 450. Це менш як 100 доларів. Навіщо мені це? Не знаю, я дуже люблю футбол. Мене навіть не засмучують не найкращі умови, як от зараз дощ. Мені це подобається", – зізнається українка.

21-річна львів'янка судила Європейські студентські ігри, які проходили в Мадриді. Не раз полягала в суддівських бригадах на матчах чемпіонату України U-19 і U-21, а також неодноразово виконувала обов'язки головного арбітра.

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