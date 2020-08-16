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Українська дівчина-арбітр розповіла, скільки заробляє за суддівство на матчах

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Марина Попаденко - фото 1
Марина Попаденко

Помічниця головного арбітра на матчах чемпіонату Київського району (Одеса) Марина Попаденко відверто розповіла, скільки заробляє лайнсвумен за гру.

Так, за словами Марина Попаденко, дівчина заробляє в місяць близько 3 тисячі гривень. Це при тому, що у неї в середньому від 8 до 15 поєдинків за місяць.

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"За минулий місяць я отримала десь 2 450. Це менш як 100 доларів. Навіщо мені це? Не знаю, я дуже люблю футбол. Мене навіть не засмучують не найкращі умови, як от зараз дощ. Мені це подобається", – зізнається українка.

21-річна львів'янка судила Європейські студентські ігри, які проходили в Мадриді. Не раз полягала в суддівських бригадах на матчах чемпіонату України U-19 і U-21, а також неодноразово виконувала обов'язки головного арбітра.

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Джерело: youtube
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