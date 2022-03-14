Українська біатлоністка вступила до лав ЗСУ: вона змінила спортивну гвинтівку на автомат

Призерка чемпіонатів світу та учасниця Олімпійських ігор Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат. Вона – старший лейтенант прикордонної служби.

Анастасія – багаторазова чемпіонка світу серед юніорів та триразова бронзова призерка дорослої світової першості, пише Держприкордонслужба.

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Напад Росії на Україну не залишив байдужим багатьох відомих людей нашої країни. Вони пішли боронити батьківщину.

"Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Кордоном – між миром та війною. А я з гордістю має звання молодшого лейтенанта державної прикордонної служби України", – заявила Меркушина.

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