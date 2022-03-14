Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстріл ракетами: фото і відео наслідків удару

Український хореограф Дмитро Дікусар, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, розповів, що пережив обстріл балістичними ракетами, а також показав наслідки цього.

На своїй сторінці в інстаграмі Дікусар повідомив, що він з іншими солдатами опинився під авіаударом балістичних ракет.

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"Вчора ми пережили авіаудар балістичних ракет. Завдяки Богу, професіоналізму наших командирів та злагодженій роботі кожного солдата, майже всім вдалося вибратися з цього пекла", – розповів вцілілий Дмитро. Також він додав, що наш український прапор трошки підгорів, але усе витримав!

Ми вкотре захоплюємося оптимізмом Дмитра Дікусара та віримо у наших захисників. Перемога скоро, адже за нами, правда, ми на своїй землі!

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