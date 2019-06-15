Українська балерина Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою

Прима-балерина Катерина Кухар вразила мережу грацією. Шанувальники у захваті від фігури і вигляду зірки!

Відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар виклала фото з відпочинку в Болгарії.

І ще: Солістка The Hardkiss здивувала мережу фото без макіяжу

Так, на сторінці в Instagram прими Національної опери України з'явився знімок, на якому вона зображена на величезній шахівниці. Кухар позує так, немов вона бере участь у грі на боці "чорних".

"Любов до шахів прищепив мені мій дідусь. Ми з ним часто грали і завдяки цьому я навчилася дивитися на два кроки вперед. Завжди радію, коли бачу, як батьки привчають своїх дітей до правильного дозвілля. Адже крім телефонів і планшетів є стільки цікавого та розвиваючого", – написала в пості балерина. Шанувальники не пройшли повз і засипали Кухар компліментами.

Читайте також: ТОП-3 красунчиків з Instagram: сама досконалість