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Українська балерина Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою

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Катя Кухар - фото 1
Катя Кухар / LOVEfp

Прима-балерина Катерина Кухар вразила мережу грацією. Шанувальники у захваті від фігури і вигляду зірки!

Відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар виклала фото з відпочинку в Болгарії.

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Так, на сторінці в Instagram прими Національної опери України з'явився знімок, на якому вона зображена на величезній шахівниці. Кухар позує так, немов вона бере участь у грі на боці "чорних".

"Любов до шахів прищепив мені мій дідусь. Ми з ним часто грали і завдяки цьому я навчилася дивитися на два кроки вперед. Завжди радію, коли бачу, як батьки привчають своїх дітей до правильного дозвілля. Адже крім телефонів і планшетів є стільки цікавого та розвиваючого", – написала в пості балерина. Шанувальники не пройшли повз і засипали Кухар компліментами.

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