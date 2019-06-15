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Солістка The Hardkiss здивувала мережу фото без макіяжу

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На своїй сторінці в соцмережі Юлія Саніна опублікувала миле селфі - фото 1
На своїй сторінці в соцмережі Юлія Саніна опублікувала миле селфі / STYLEINSIDER

Відома українська співачка, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна відома своїми яскравими образами. Однак на цьому фото вона постала у простому домашньому образі.

Саніна часто тішить шанувальників цікавими фотографіями і ділиться новинами творчого життя. Але цього разу артистка здивувала мережу скромним фото, на якому позує без макіяжу.

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На своїй сторінці в соцмережі Юлія Саніна опублікувала миле селфі, на якому позує в простій білій футболці з кулоном на шиї і симпатичними сережками у вухах. Її волосся зібране на потилиці. Співачка поклала руку на чоло, вона уважно дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Юля написала: "Зовсім скоро ми зустрінемося з вами в сонячній Барсі, Гаазі та Лісабоні. Дуже чекаю. Квитки на www.thehardkiss.com і в сторіс". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію артистки. Багато хто приємно був здивований такою зміною образу Юлії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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