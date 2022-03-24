Українська бабуся на смерть отруїла шістьох окупантів: аудіоперехоплення

З перехопленої розмови російських окупантів стало відомо, що українська бабуся отруїла дев'ятьох солдатів РФ: трьох з них відкачали.

У розмові росіянин скаржиться на нестачу їжі, через що вони мародерствують. А іноді це обертається для них непередбачуваними наслідками.

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Про це свідчить аудіоперехоплення розмов орків, опубліковане радником очільника МВС Антоном Геращенком. "Ми жеремо що попало. У будинки заходимо, там погреби", – каже перший окупант.

На що інший закликає його бути обережним, якщо українці самі пригощають, тому що можуть "у пиріжки різну ху*ню засунути". "Дев'ятьох одна бабуся отруїла, шестеро померли, трьох відкачали", – додав перший військовий РФ.

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