Українська авіакомпанія втратила весь багаж Наталі Могилевської

Авіакомпанія МАУ втратила весь багаж відомої української співачки Наталії Могилевської. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Наталія Могилевська написала, що їй сьогодні доведеться виступати в Запоріжжі в купальнику. Причина такої заяви в тому, що весь багаж виконавиці втратили під час перельоту.

І ще: Єфросиніна підкорила фанатів відвертим декольте

"Сьогодні МАУ втратили весь багаж нашого рейсу на Запоріжжя. Буду співати сьогодні в купальнику", – прокоментувала свою публікацію артистка.

Читайте також: Слава Камінська розповіла всю правду про свої пластичні операції