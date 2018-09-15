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Українська авіакомпанія втратила весь багаж Наталі Могилевської

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / Instagram

Авіакомпанія МАУ втратила весь багаж відомої української співачки Наталії Могилевської. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Наталія Могилевська написала, що їй сьогодні доведеться виступати в Запоріжжі в купальнику. Причина такої заяви в тому, що весь багаж виконавиці втратили під час перельоту.

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"Сьогодні МАУ втратили весь багаж нашого рейсу на Запоріжжя. Буду співати сьогодні в купальнику", – прокоментувала свою публікацію артистка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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