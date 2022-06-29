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Десантники ефектно знищили скупчення ворожої техніки – відео

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ЗСУ знищують ворожу техніку - фото 1
ЗСУ знищують ворожу техніку / Скриншот з відео

Українські воїни кожного дня докладають максимум зусиль, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського окупанта. І вогняне відео від десантників це лише підтверджує.

Українські бійці продовжують знищувати окупантів у зонах бойових дій, влаштовуючи для них справді вогняне "шоу". Артилерійські підрозділи ДШВ помітили та перетворили у брухт транспорт російських військовим. Відео з блискучою роботою наших воїнів показали на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.

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На одному з напрямків ведення бойових дій, після проведення десантниками дорозвідки було виявлено скупчення ворожої автомобільної техніки. Після чого до справи долучилась артилерія. Розрахунками якої було нанесено вогневе ураження та знищено декілька вантажівок загарбників. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Відео також можна переглянути за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 26 червня армія РФ втратила 1572 танки, 3720 бойових броньованих машин та 781 артилерійську систему. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

Десантники ефектно знищили скупчення ворожої техніки – відео - фото 508492

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