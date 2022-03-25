Українська армія має більше танків, ніж на початку війни: скільки захопили в окупантів

З дня вторгнення російських окупантів минув же місяць і за цей період українська армія поповнила кількість танців ще на мінімум 117. Ця цифра яскраво вказує, що ЗСУ "отримали" за час війни більше танків, аніж мали на її початку.

Українська армія вже за місяць повномасштабної війни, яку розгорнула Росія, захопила щонайменше 117 танків в окупантів. Тож тепер наші військові мають значно більше танків, аніж на початку вторгнення. Про це повідомляють аналітики, покладаючись на дані з відкритих джерел, пише Forbes.

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Експерти дуже уважно вивчають фото та відео з соцмереж, тож дійшли до висновку, що хоч ЗСУ і втратили за місяць мінімум 74 (сюди входять і знищені, і захоплені) танки, але й забрали в окупантів не менше як 117.

Тим часом російські військові зуміли захопити 37 українських танків, але загалом позбулись приблизно 530.

Захоплені Україною 117 танків – це тільки те, що візуально можуть підтвердити аналітики. Фактична кількість майже напевно набагато вище. Скільки з вилучених танків та іншої техніки придатні до подальшого використання, стверджувати складно, – вказано у тексті.

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Тому аналітики вважають, що така різниця у захопленій техніці вказує на недостатній рівень підготовки РФ до інтенсивної війни проти такого рішучого суперника, як українці. Це також вказує на переваги, які є у будь-якого українського захисника перед будь-яким нападником.

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