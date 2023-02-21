BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара

BAFTA Films Awards вважається однією з трьох найголовніших нагород в кіноіндустрії. Її називають ще британським "Оскаром". Дивіться, хто взяв престижну премію нижче.

У Лондоні назвали переможців щорічної кінопремії BAFTA.

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Найкращим фільмом визнано стрічку "На західному фронті без змін", яка встановила рекорд за кількістю нагород для неангломовних робіт. Нова екранізація роману Еріха Марії Ремарка отримала сім нагород, серед яких за "Найкращий фільм" та "Найкращий фільм не англійською мовою". Також він приніс Бергеру нагороду в категорії "Найкраща режисура". Загалом стрічка представлена у 14 номінаціях.

А ось один із найкасовіших фільмів Девіда Кемерона "Аватар: шлях води" отримав всього одну нагороду у другорядній номінації.

Нагороду за Найкращий анімаційний фільм отримав "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо.

Найкращим актором 2023 визнали Остіна Батлера за головну роль у фільмі "Елвіс"" акторкою – Кейт Бланшетт за головну роль у фільмі "Тар".

Почесними гостями кінопремії BAFTA 2023 стали принц Уельський Вільям та принцеса Уельська Кейт Міддлтон.

Дивитися трейлер фільму-переможця "На Західному фронті без змін":

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