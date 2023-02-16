У мережі з'явилось перше фото зі зйомок продовження Джокера, у кадрі – Леді Гага

У сиквелі "Джокера" розкажуть історію кохання Хоакіна Фенікса та Гарлі Квін у виконанні Леді Гаги. До Дня Святого Валентина режисер Тодд Філліпс показав перше фото зі зйомок.

Фото опублікувала також і Леді Гага на своїй сторінці у Instagram з підписом "Божевілля на двох" (Folie à Deux).

Читайте також: Обіцяли повернутися – гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві

У кадрі бачимо перший погляд на Леді Гагу у ролі коханої Джокера – Гарлі Квінн.

Вона романтично дивиться в очі Джокеру Феніксу, справжнє ім'я якого Артур Флек. Джокер у звичному клоунському гримі, який стікає по губах Гаги.

"Джокер" 2019 року зібрав касу в понад мільярд доларів при скромному бюджеті 50 мільйонів. А Хоакін Фенікс виконав свою блискучу роль.

Також стало відомо, що фільм "Джокер: Божевілля на двох" знімуть у жанрі мюзиклу. Дія картини відбуватиметься у психіатричній лікарні Аркхем, де Джокер пробув багато років. Що ж до Гарлі Квін, то вона за сюжетом працювала зі злочинцями в лікарні Аркхема, але Джокер закохав її в себе і спокусив. Вона допомогла йому втекти, втім потім сама виявилася пацієнткою закладу.

Це цікаво: Блогерка К'яра Ферраньї виклала фото у "безсоромній сукні"