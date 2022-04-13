Україномовних пісень стане більше, а російську музику взагалі заборонять

Війна Росії проти України зробила ще активнішим процес дерусифікації. Так, у Верховній Раді запропонували заборонити російську музику у теле- та радіоефірах. Ба більше, частка української музики зросте суттєво.

Відповідна ініціатива озвучена у законопроєкті №7273 "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

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Він передбачає, що української музики в теле- та радіоефірах стане 50%!

"Ми вже переконались остаточно, що російські фільми та музика несуть отруйні програми поведінки, цінності та садистські меседжі. По-іншому не можна пояснити поведінку недолюдків-окупантів, які виросли під впливом цієї культури та влаштували звірські розстріли мирних громадян та мародерства в наших містах", – описується законопроєкт у пояснювальній записці.

Заборона на російську музику діятиме до того моменту, коли Україна звільнить свої території від окупації, а Росія припинить агресію.

Зауважимо, що обмеження стосуватимуться не лише теле- та радіоефірів. Мовитиметься також і про відтворення російської музики в навчальних і розважальних закладах, а також закладах культури та відпочинку. Крім того, її не буде у готельному та ресторанному бізнесі, кінотеатрах і громадському транспорті.

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