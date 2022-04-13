Саша Чемеров виступить у бомбосховищі з благодійним концертом на підтримку ЗСУ

У четвер, 14 квітня, у львівському бомбосховищі відбудеться благодійний онлайн-концерт. На ньому виступить український музикант і продюсер Саша Чемеров.

Артист виступить на підтримку Українського мистецького фронту для залучення коштів для ЗСУ, повідомили організатори. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як і де можна буде послухати музиканта.

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Саша Чемеров розпочав сольну кар'єру під своїм іменем навесні 2021 року. За цей період артист встиг випустити чотири сингли, два з яких спільні пісні з гуртом "Бумбокс", Женею Галичем та Христиною Соловій.

Це новий етап музичної творчості у кар'єрі музиканта. У його творчості поєднується поп-музика з вкрапленням джазу, хіп-хопу, а також соулу. Якщо ж описати кількома словами те, що зараз творить Чемеров, то можна просто сказати, що він виконує український інтелігентний поп.

Послухати виступ Саші Чемерова можна за цим посиланням. Він розпочнеться 14 квітня о 20:00.

Якщо ви не можете послухати музиканта, то можна просто задонатити на українську армію. Для цього переходьте ось за цим посиланням.

Український Мистецький Фронт уже провів у Львові 18 виступів музикантів. Серед найближчих подій також:

13 квітня о 18:00 концерт Kumar Karyna & Stage by Stage quartet на сцені LV cafe jazz club. Вечір разом з найкращими джазменами Львова Stage by Stage quartet та чарівним вокалом Карини Кумар подарує позитивні емоції та незабутньо грувовий настрій. Звучатимуть композиції Роя Харгрува, Хербі Хенкока, Джона Колтрейна та аранжування Роберта Гласпера.

14 квітня о 18:00 Вялова / Аду квінтет на сцені LV cafe jazz club будуть виконувати відомі джазові стандарти у власних аранжуваннях та стилях Mainstream, hard-bop.

Детальна інформація та бронювання столиків на ці події за телефоном: +38 096 248 24 24.

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