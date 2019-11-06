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Україномовна Вікіпедія побила рекорд

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Україномовна Вікіпедія побила рекорд - фото 1

Кількість переглядів Вікіпедії українською мовою за місяць перевищила 70 мільйонів. За трирічний період популярність ресурсу зросла на 40%.

У жовтні 2019 року встановлено новий рекорд відвідуваності української Вікіпедії, якій виповнилося 18 років. Кількість переглядів за місяць склала 71,4 млн. У порівнянні з жовтнем минулого року помітний ріст на +18%, а за трирічний період популярність ресурсу зросла на 40%. Про це в блозі редакторів української "вільної енциклопедії" повідомив Юрій Пероганич.

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"Головним чинником такої популярності є збільшення проникнення інтернету в Україні, більша доступність портативних пристроїв для онлайн-доступу, а також зростання кількості і якості статей Вікіпедії українською мовою. Однак головна складова такого успіху – невпинна робота волонтерів над додаванням нових сторінок і розширенням існуючих", – вважає Юрій Пероганич.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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