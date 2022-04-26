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"Так, я з України": слухайте новий патріотичний альбом від Віктора Винника і МЕРІ
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Ще у 2016 році гурт МЕРІ випустив свою найвідомішу платівку "Я з України", однойменна пісня з якого одразу стала хітом на тлі мовного питання. Тепер же музиканти випустили збірний альбом зі своїх треків – "Так, я з України", і він зазвучав по-новому у сучасних реаліях.
Так, 24 лютого 2022-го Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ця дата розділила наше життя на ДО та ПІСЛЯ. Два місяці наша країна веде героїчну боротьбу за свою незалежність з підступним ворогом. За цей час українські артисти написали багато нових пісень на воєнно-патріотичну тематику. Але у творчості Віктора Винника і МЕРІ завжди були такі треки. Тому музиканти вирішили випустити збірку найкращих соціально-патріотичних пісень за усі часи, тобто з п’яти офіційних альбомів, пише Радіо MAXIMUM.
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Серед 18 треків, які вмістила ця платівка, є давні та улюблені пісні: "Незнайомий мій брат", "Сестра", а також пісні, що були написані вже цієї весни, зокрема "рускій ваєнний карабль, йди на#уй". Новий альбом називається "Так, я з України". У дизайні використано вже знайомий фірмовий напис і шрифт, але, на відміну від 2016-го, літеру "Z" замінили на українську "З" на фоні жовто-блакитної стрічки.
Віктор Винник переконаний, що у такі важкі часи музика, яка здатна підіймати бойовий дух, потрібна як ніколи. Тому ми, кожен на своєму місці, зобов’язані робити усе задля нашої перемоги. І ми переможемо. Слава Україні!
Де можна послухати й завантажити альбом "Так, я з України"
- iTunes – apple.co/3vIeBVN
- YouTube Music – bit.ly/YT_Ukr
- Spotify – spoti.fi/3OzcOuB
- Deezer – bit.ly/D_Ukr
- Amazon Music – amzn.to/3rNW2OO.
Слухайте онлайн альбом гурту МЕРІ "Так, я з України"
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