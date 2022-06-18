У PlayStation з'явилася українська мова

Гарна новина для геймерів – в магазині PlayStation додали українську мову. Читайте далі та дізнайтеся, як змінити налаштування!

Ігрова консоль PlayStation раніше застосовувала автоматично російську мову, а зараз більшість опцій локалізовані під українську, як повідомляють у виданні GameDev.

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Як змінити мову в приставці PlayStation на українську?

Перейдіть у "Налаштування" свого облікового запису. Далі оберіть "Користувачі й облікові записи". Наступний пункт – "Бажана мова PS Store".

Коли ви зміните мову у PS Store, то українська буде на консолі, в застосунку та у вебверсії. У PlayStation Network теж можна встановити українську мову для облікового запису.

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