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Українки яких професій не підлягатимуть мобілізації до 2026 року

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Українки яких професій не підлягатимуть мобілізації до 2026 року - фото 1

Лікарок, медсестер та жінок інших медичних спеціальностей не будуть мобілізувати, як мінімум, до 3 років. Усі професії можуть стати на військовий облік за бажанням.

На цей час, у Збройних Силах України за власною згодою служать 5000 жінок. Тому українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи постановки на облік, повідомляє Міноборони.

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"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії - тільки у добровільному порядку", – зазначила Ганна Маляр.

Українки яких професій не підлягатимуть мобілізації до 2026 року - фото 518398

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