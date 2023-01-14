Українки яких професій не підлягатимуть мобілізації до 2026 року

Лікарок, медсестер та жінок інших медичних спеціальностей не будуть мобілізувати, як мінімум, до 3 років. Усі професії можуть стати на військовий облік за бажанням.

На цей час, у Збройних Силах України за власною згодою служать 5000 жінок. Тому українки до 2026 року не підлягатимуть обов'язковій мобілізації. Зміни стосуються лише системи постановки на облік, повідомляє Міноборони.

Читайте також: 88 днів пекла – про українського волонтера, який пройшов фільтрацію, створили комікс

"Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії - тільки у добровільному порядку", – зазначила Ганна Маляр.

Це цікаво: Слово року – "російський військовий корабель, йди на х*й"