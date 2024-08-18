На Краю Світів: NAZVA представили саундтрек до мультсеріалу від творців "Мавки"

Український гурт NAZVA презентував новий трек "На Краю Світів". Він став саундтреком до українського мультсеріалу з такою ж назвою.

Цей мультсеріал створений режисерами відомих проєктів "Мавка. Лісова Пісня" та "Пес Патрон". Слухайте новинку разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Пісня "На Краю Світів" переносить слухача у світ ностальгії, відтворюючи атмосферу дитинства, літніх канікул і безтурботного відпочинку на природі, якомога далі від міської суєти та цифрового світу.

Зі спогадами про час, проведений з бабусею, борщем і природою. Коли пізно ввечері з роздертими колінами, втомлений, ледве тягнеш велосипед додому, а все найнеобхідніше можна було купити за листочки з куща,

– розповіли представники гурту.

NAZVA – На Краю Світів: слухайте новинку від гурту

Музичний трек стане частиною майбутнього мультсеріалу "На Краю Світів", режисером якого виступає Олександра Рубан, відома своєю роботою над анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня" та серіалом "Пес Патрон". Сюжет мультсеріалу розгортається навколо родини, яка вирушає на канікули до села Світи, де вони успадкували загадковий будинок. Разом із ними в цьому будинку мешкають міфічні істоти, від яких новим власникам доведеться позбавитися.

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Мультсеріал очікується до виходу у вересні. А поки ми пропонуємо насолоджуватись піснею, яка викличе у вас чимало ностальгічних спогадів.