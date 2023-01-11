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Українка змагається за звання найкращої спортсменки року (голосування)

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Іванна Березовська - фото 1
Іванна Березовська / Спортивний комітет України

У списку Міжнародної асоціації всесвітніх ігор на звання спортсмена 2022 року опинилася Іванна Березовська, повідомляє Спортивний комітет України.

Титулована сумоїстка взяла участь у Всесвітніх іграх у Бірмінгемі та стала чемпіонкою в абсолюті, виборовши срібло у важкій вазі.

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За ще один важливий титул, кубок і призи з українкою борються 23 спортсмени, запропоновані їхніми федераціями. Також беруть участь у змаганні 12 команд, оскільки цього року IWGA пропонує два звання: спортсмен року і команда року.

Підтримати Іванну, проголосувавши за неї, можна ТУТ раз на добу з 10 до 31 січня. Поточний рейтинг оприлюднений на офіційному сайті IWGA.

Додаткова інформація про спортсменку:

  • Дата народження: 19 січня 1991 року
  • Зріст, вага: 184 см, 125 кг
  • Вид спорту, програма, дисципліна: сумо, важка вага, понад 80 кг
  • Місто: Фастів
  • Спортивне звання: ЗМСУ

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