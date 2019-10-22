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Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton

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Скриня Louis Vuitton - фото 1
Скриня Louis Vuitton / ukranews

Цю знахідку можна продати за 10 тисяч євро! Мова йде про рідкісну і раритетну скриню від Louis Vuitton.

У Харківській області місцева жителька зберігала кукурудзу в раритетній скрині від Louis Vuitton. Про це повідомила Харків LiVE користувач Марина Малевська.

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За словами жінки, у пенсіонерки зі Змієва була справжня скриня Louis Vuitton. Її створили в 1880 році. На замках і заклепках виробу є фірмові написи. Сама ж вона створена з коричневої шкіри з традиційним логотипом.

На ринку антикваріату скриню можна продати приблизно за 10 тисяч євро. Повідомляється, що знахідку передали в музей історії Слобожанщини в селі Артюхівка.

Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton - фото 363190

Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton - фото 363191

Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton - фото 363192

Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton - фото 363193

Українка зберігала кукурудзу в раритетному і дорогезному Louis Vuitton - фото 363194

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Джерело: ukranews
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