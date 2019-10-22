Людина-павук існує: індонезійка підкорила 15-метрову стіну за лічені секунди (відео)

Супергерої існують не лише на сторінках коміксів та в кіно, і це довела молода індонезійка, яка зуміла встановити світовий рекорд, піднявшись на стіну в 15 метрів за кілька секунд. Людина-павук був би у захваті!

24-річна спортсменка з Індонезії Ар'єс Сусанті брала участь у чемпіонаті світу зі скелелазіння у Китаї, який став для неї справді важливим. Дівчина за 6,995 секунди зуміла підкорити 15-метрову стіну та випередити всіх конкурентів. Ар'єс здобула не лише золоту медаль, а й світовий рекорд у цій дисципліні.

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У мережі вражені уміннями дівчини та вже охрестили її реальною Людиною-павуком! Не вірите? Тоді вам варто оцінити можливості Ар'єс у цьому відео:

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