Хакери опублікували голі фото співачки Демі Ловато (18+)

Хакери зламали акаунт відомої співачки Демі Ловато і опублікували її інтимні фото. Пікантні кадри зловмисники вкрали зі сторінки зірки в Snapchat. Артистка інцидент поки що не коментує.

Так, відверті архівні знімки популярної співачки Демі Ловато були вкрадені з її акаунта в соцмережі Snapchat. Всім користувачам деякий час було запропоновано перейти за посиланням і подивитися пікантні кадри Ловато.

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Контроль над сайтом швидко відновили, але "голі" фото потрапили в мережу. На знімках співачка еротично знімає сукню, залишившись повністю голою. Також на знімках видно, що місцями були видалені деякі частини. Мабуть, там були написи з особистою інформацією.

Повідомляється, що відповідальність за кіберзлочини взяла на себе група хакерів, яка раніше зламала обліковий запис генерального директора Twitter Джека Дорсі.

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