Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою

Відома plus-size модель та блогерка Міла Кузнєцова відвідала музей братів Кличків, і сама вирішила спробувати свої сили в цьому виді спорту. Ефектна блондинка заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі.

Модель Міла Кузнєцова пройшлася по музею, побила грушу в рукавичках і раптом їй теж захотілося стати володарем таких же чемпіонських поясів, які є у Віталія і Володимира Кличків. За її словами, вона вже поставила себе конкретну мету і має намір досягати її.

І ще: Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні

Наприклад, відразу після відпочинку Міла почне відвідувати тренування і оформляти необхідну професійну боксерську ліцензію. Свої перші успіхи в боксі Кузнєцова обіцяє продемонструвати вже наступної весни. При цьому модель зазначила, що хоче під час дебюту побити всім відомий рекорд Усика.

Його поєдинок на Youtube потрапив в ТОП 10 найрейтинговіших трансляцій на цьому ресурсі, оскільки його подивилося надмірна кількість українців. Дівчина впевнена, що її бій захочуть побачити ще більше людей.

Читайте також: Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані