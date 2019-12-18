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Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою

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Міла Кузнєцова - фото 1
Міла Кузнєцова / instagram

Відома plus-size модель та блогерка Міла Кузнєцова відвідала музей братів Кличків, і сама вирішила спробувати свої сили в цьому виді спорту. Ефектна блондинка заявила, що має намір дебютувати в професійному боксі.

Модель Міла Кузнєцова пройшлася по музею, побила грушу в рукавичках і раптом їй теж захотілося стати володарем таких же чемпіонських поясів, які є у Віталія і Володимира Кличків. За її словами, вона вже поставила себе конкретну мету і має намір досягати її.

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Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374757

Наприклад, відразу після відпочинку Міла почне відвідувати тренування і оформляти необхідну професійну боксерську ліцензію. Свої перші успіхи в боксі Кузнєцова обіцяє продемонструвати вже наступної весни. При цьому модель зазначила, що хоче під час дебюту побити всім відомий рекорд Усика.

Його поєдинок на Youtube потрапив в ТОП 10 найрейтинговіших трансляцій на цьому ресурсі, оскільки його подивилося надмірна кількість українців. Дівчина впевнена, що її бій захочуть побачити ще більше людей.

Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374759

Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374760

Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374761

Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374762

Українка з 13-м розміром грудей здивувала мережу заявою - фото 374763

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Джерело: klitschko-brothers
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