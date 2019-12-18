Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні

Голлівудська актриса Мейтланд Ворд не захотіла більше грати диснеївських мам і стала зніматися в порнофільмах. Тепер її дохід набагато більший.

Мейтланд Ворд прославилася в 1990-х – 2000-х роках за ролями у фільмах "Зухвалі і красиві", "Провчити містера Гріффіна", "Великий ремонт", "Хлопець пізнає світ" та інші. У якийсь момент актрису перестали знімати і вона почала на своїй сторінці в Instagram викладати відверті кадри.

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Дівчина зізналася, що її агент порадив їй перестати публікувати сексуальні фото, натякаючи, що актрисам за 35 сексуальні ролі в кіно не світять. Агент підкреслив, що їй треба створювати образ благочестивої жінки і правильної "діснеївської мами". "Він думав, що дав добру пораду, але я не хотіла грати диснеївських мам", – розповіла актриса.

Вона додала, що, коли їй запросили знятися в порнофільмі, то вона спочатку нервувала, але потім все пройшло легко. "Було набагато простіше, ніж я очікувала. У мене добре виходить, це природно для мене", – зізналася красуня.

42-річна актриса розповідає, що зараз вона заробляє набагато більше – до 62 тисяч доларів на місяць.

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