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Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні

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Мейтланд Ворд - фото 1
Мейтланд Ворд / instagram

Голлівудська актриса Мейтланд Ворд не захотіла більше грати диснеївських мам і стала зніматися в порнофільмах. Тепер її дохід набагато більший.

Мейтланд Ворд прославилася в 1990-х – 2000-х роках за ролями у фільмах "Зухвалі і красиві", "Провчити містера Гріффіна", "Великий ремонт", "Хлопець пізнає світ" та інші. У якийсь момент актрису перестали знімати і вона почала на своїй сторінці в Instagram викладати відверті кадри.

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Дівчина зізналася, що її агент порадив їй перестати публікувати сексуальні фото, натякаючи, що актрисам за 35 сексуальні ролі в кіно не світять. Агент підкреслив, що їй треба створювати образ благочестивої жінки і правильної "діснеївської мами". "Він думав, що дав добру пораду, але я не хотіла грати диснеївських мам", – розповіла актриса.

Вона додала, що, коли їй запросили знятися в порнофільмі, то вона спочатку нервувала, але потім все пройшло легко. "Було набагато простіше, ніж я очікувала. У мене добре виходить, це природно для мене", – зізналася красуня.

42-річна актриса розповідає, що зараз вона заробляє набагато більше – до 62 тисяч доларів на місяць.

Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні - фото 374719

Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні - фото 374720

Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні - фото 374721

Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні - фото 374722

Актриса Disney почала зніматися в порно: відверті фото красуні - фото 374723

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