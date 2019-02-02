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Місячний календар стрижок на лютий 2019: коли стригти волосся
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Місячний календар на лютий 2019 року порадить, коли можна стригтися, щоб ваше волосся росло швидко! Візьміть до уваги, що для стрижок у лютому є сприятливі та несприятливі дні, тому для перукарень та салонів варто обрати правильний час.
Актуальний календар стрижок на місяць лютий точно стане вам у нагоді! Обирайте сприятливий день, щоб нова стрижка чи раптові зміни не розчарували вас.
Коли можна стригти волосся у лютому
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленем – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати
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Місячний календар стрижок на лютий
1 лютого (п’ятниця). У перший день найхолоднішого місця зими потіште своє волосся зволожуючою маскою. За це воно віддячить вам блиском та інтенсивнішим ростом.
2 лютого (субота). Сприятливий день для зміни іміджу.
3 лютого (неділя). Не найкращий час для модифікацій волосся.
4 лютого (понеділок). Щоб настрій на початку робочого тижня не зіпсувався, – краще утримайтеся від кардинальних змін іміджу.
5 лютого (вівторок). Обрізати волосся варто лише в тому випадку, якщо не плануєте його відрощувати.
6 лютого (середа). Екватор робочого тижні. Чому б не відвідати салон краси, і не потішити своє волосся професійним доглядом?
7 лютого (четвер). Якщо плануєте обрізати волосся, то краще зробити це у першій половині дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
8 лютого (п’ятниця). По-справжньому вдалий день для будь-яких експериментів над волоссям. Будьте певні: друга половинка не зможе втримати слова захвату щодо вашого нового образу.
9 лютого (субота). У цей день займіться реабілітацією пошкоджених кінчиків. Проте це не означає, що варто одразу брати до рук ножиці. Косметичний догляд у цей день буде куди ефективніший.
10 лютого (неділя). Не надто сприятливий час для зміни іміджу.
11 лютого (понеділок). Займіться у цей день власним перукарським інструментарієм. Доглянуті гребінці – це важливий крок на шляху до красивого волосся.
12 лютого (вівторок). Потішити себе новою зачіскою можна, однак зловживати феном, вирівнювачем та щипцями точно не слід. При використанні цих інструментів не забувайте про термозахист.
13 лютого (четвер). У цей день волосся потребуватиме додаткового живлення. Відтак маска з природних компонентів буде, як ніколи доречною.
14 лютого (середа). У День всіх закоханих ви маєте виглядати по-особливому, але через піднесений настрій, не втрачайте пильності, і бережіться підробок. Шампунь або маска з люксового сегменту може виявитися звичайним фальсифікатом, але придбаним за шалені гроші. Якщо ви давно хотіли спробувати засоби преміум – класу, то купуйте їх лише у перевірених магазинах, товари яких сертифіковані та оригінальні.
15 лютого (п’ятниця). Давно мріяли кардинально змінити зачіску, але вагалися, чи сподобаються ці зміни коханій людині? Можемо вас заспокоїти: нова зачіска не лише сподобається, а й додасть у ваші стосунки ще більше ніжності та компліментів.
16 лютого (субота). Посилений косметичний догляд – ось що потрібно вашому волоссю. Обираючи косметичні засоби – уникайте в їх складі агресивних, хімічних компонентів.
17 лютого (неділя). Утримайтеся від зміни іміджу, адже досягнути бажаного результату вам не вдасться.
18 лютого (понеділок). Сприятливий день для зміни кольору волосся. Експериментуйте з радістю, але в міру.
19 лютого (вівторок). Вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Проте астрологи наполегливо рекомендують: процедуру обрізання шевелюри – відкладіть на другу половину дня, адже вона енергетично найсприятливіша.
20 лютого (середа). Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям. Якщо не хочете зіпсувати собі настрій невдало підрізаним волосся, чи новим кольором, який вам абсолютно не пасує, - краще утримайтеся від бажання щось змінити.
21 лютого (четвер). Утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
22 лютого (п’ятниця). Досконалості немає меж, згодні? Особливо, якщо це стосується волосся. Не лінуйтеся в цей день зробити поживну маску. Волосся буде вдячним, будь певні.
23 лютого (субота). У вихідний день утримайтеся від будь-яких експериментів над волоссям. Краще подбайте про ваш перукарський інструментарій – як робочий (якщо ви перукар), так і домашній. Пам’ятайте: очищене та продезінфіковане приладдя необхідна умова для красивого та доглянутого волосся. Зважайте на це.
24 лютого (неділя). Важливим етапом у догляді за волоссям – є очищення. Підібрати шампунь, насправді, завдання не з легких, але, як стверджують астрологи, саме в цей день місяця варто зайнятися пошуком шампуню, який ідеально підійде для вас. При виборі – уникайте в складі шампуню агресивних компонентів.
25 лютого (понеділок). Новий тиждень з новою зачіскою. Чому б не спробувати?
26 лютого (вівторок). Сприятливий день для зміни іміджу. Однак перш ніж зважитись на кардинальні зміни – подумайте, що саме вас мотивує до цього. Якщо нова зачіска у вашому уявленні – це дієвий інструмент впливу, або бажання щось комусь довести – то навіть не марнуйте час. Всі зусилля будуть марними і неефективними.
27 лютого (середа). Не найкращий період для зміни зачіски, адже результат змусить вас понервувати.
28 лютого (четвер). В останній день зими вашому волоссю просто необхідна зволожуюча маска.
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