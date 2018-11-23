Українка вперше в житті отримала паспорт у 93 роки

У віці 93 років українка Марія Цебак, яка прожила понад 75 років у Німеччині, отримала свій перший паспорт. Про це повідомили на сторінці консульства України в Німеччині в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що під час Другої світової війни українка Марія Цебак потрапила до Німеччини на примусові роботи. У ті роки їй було всього 16 років. Відзначається, що українка хотіла повернутися на батьківщину, однак побоялася, дізнавшись, що її співгромадян із західних регіонів відправляють відразу у Сибір.

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"Єдиний наявний у неї документ – підтвердження Греко-католицьким парафіяльним урядом в Завоя (написання збережено в оригіналі) про її походження – врятував її від страшної долі багатьох українців, які повинні були після каторжних робіт в Німеччині пройти концтабору в радянському Сибіру", – розповіли в консульстві.

Українка, яка прожила більшу частину життя в Німеччині, категорично відмовлялася отримувати німецьке громадянство. Зате мала унікальний документ – посвідчення особи без батьківщини.

Про долю жінки українським консулам стало відомо у 2015 році. Незабаром Марії Цебак запропонували отримати паспорт.

"І ось, після декількох місяців здійснення необхідних формальностей, Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України!" – сказали в консульстві.

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