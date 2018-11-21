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Знайдена найвища дівчинка в світі: їй лише 11 років

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Дівчинка багато часу приділяє спорту і хоче стати баскетболісткою - фото 1
Дівчинка багато часу приділяє спорту і хоче стати баскетболісткою / vnexpress

У Китаї виявили найвищу в світі дівчинку-підлітка, зріст якої в 11 років складає 208 сантиметрів!

Рекордсменку звуть Чжан Цзиюй і мешкає вона в місті Цзинань. Чжан зізнається, що мріє стати професійною баскетболісткою. Спортом вона надихнулася завдяки мамі, яка раніше грала за збірну країни, а тепер тренує місцеву команду.

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Дівчинка багато часу приділяє спорту, проте попри це, вона добре вчиться, захоплюється музикою і танцями. Батьки у Чжан також високі: їхній зріст становить 180 сантиметрів. Згідно зі статистикою, зріст звичної шестикласниці в Китаї становить 137 сантиметрів, і Чжан набагато випередила своїх ровесниць.

Знайдена найвища дівчинка в світі: їй лише 11 років - фото 290201

Знайдена найвища дівчинка в світі: їй лише 11 років - фото 290202

Знайдена найвища дівчинка в світі: їй лише 11 років - фото 290203

Однак, незважаючи на це, однокласники добре ставляться до Чжан і нерідко просять, щоб вона підняла їх на руки. Наразі в Книзі рекордів Гіннеса найвищою дівчинкою визнана 12-річна британка Софі Холлінс, яка виросла до 188 сантиметрів.

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Джерело: vnexpress
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