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У мережі висміяли наречену за безглузде плаття

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У мережі висміяли наречену за безглузде плаття - фото 1

Користувачі мережі висміяли вінчальну сукню жінки за комічну схожість з платтям Попелюшки із відомого мультфільму.

Жінка опублікувала фотографію, на якій зображена в сукні, що зшита з двох матеріалів білого і рожевого кольорів. Рожевий лискучий верх сукні облягає дівчину, а з-під нього стирчить довгий білий поділ з оборками.

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Це плаття розкритикували користувачі мережі - фото 328083
Це плаття розкритикували користувачі мережі

Але користувачі мережі відзначили неймовірну схожість сукні з нарядом Попелюшки після того, як плаття їй порвали її сестри, і воно перетворилося в лахміття.

В результаті образ піддався жорсткій критиці: "Образ виглядає як косплей на плаття Попелюшки після того, як його розірвала зведена сестра", "Відчуваю, як від нього віє поліестером. У нього аура пластмаси".

У мережі висміяли наречену за безглузде плаття - фото 328084

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Джерело: thesun
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