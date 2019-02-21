Українка увійшла в трійку найталановитіших людей світу

Українська художниця Ксенія Симонова, яка з грандіозним успіхом завоювала увагу аудиторії США, посіла третє місце в шоу "Америка шукає таланти. Чемпіони" (America's Got Talent). Переможцем став картковий фокусник Шим Лін, а друге місце дісталося черевомовиці Дарсі Лінн Фармер.

Ксенія Симонова стала єдиною серед призерів талант-шоу, яка не є американкою. У фіналі вона виступила з номером "I Love".

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"Це безмежно щасливий момент, який хочеться продовжити. Круто бути в трійці найталановитіших в світі людей. Круто брати участь в такому проекті. Дякую Вам всім за Вашу підтримку!" – написала дівчина на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, у фіналі шоу Симонова намалювала анімацію на піску під назвою "Любов завжди перемагає". Це історія перемоги любові над смертю і перемоги життя над війною, кажуть в прес-службі художниці.

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