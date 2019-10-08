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Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото

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Наталія Тропак - фото 1
Наталія Тропак / Facebook

На конкурсі Місіс Європа 2019 українка Наталія Тропак отримала престижний титул. 37-річна львів'янка здобула перемогу в номінації Мама Європи – Mrs. Mother of Europe 2019.

Наталія Тропак виховує чотирьох дітей, саме вони є пріоритетом для жінки, а точніше, їхнє виховання та духовний розвиток. Однак разом з тим українка встигає приділяти час своїм захопленням – вона займається СММ і фотографією.

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"Бути мамою – це благословення і великий дар, відповідальність і служіння з присвятою. Я постійно вчуся і працюю над собою, намагаюся знаходити гармонію і поєднувати всі ролі: особистості жінки і мами. Материнство змінило мене: зміцнило, зробило сильнішою, і впевненішою, і більш смиренною", – розповідала львів'янка.

Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото - фото 360366

Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото - фото 360367

Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото - фото 360368

Українка стала найкрасивішою мамою Європи: ефектні фото - фото 360369

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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