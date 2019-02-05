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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Українка пробилася у фінал в американському шоу талантів

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Українка підкорила America's Got Talent - фото 1
Українка підкорила America's Got Talent / explorewithcassie

Українська художниця з Криму Ксенія Симонова, яка малює картини за допомогою піску, вийшла у фінал чемпіонського сезону шоу "America's Got Talent".

Раніше Ксенія вже демонструвала свої таланти, беручи участь в українському аналогу американського шоу – "Україна має талант". Відзначається, що в США українка виступала з тією ж програмою, з якою пройшла у фінал національного шоу.

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Це мій перший раз в Америці, я відчуваю, що представляю тут Україну, і я хочу показати, що це гарне місце, де багато талантів, – розповіла вона.

Під час виступу учасниця малювала на піску історію про дитину, яка виросла і стала знаменитою. Однак хлопчик забуває про своїх батьків і викреслює з життя те, що є найголовнішим – сім'ю.

Примітно, що Ксенія Симонова пробилася в фінал завдяки судді Террі Крюсу, який натиснув так звану "золоту кнопку".

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Джерело: youtube
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