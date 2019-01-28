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Голос країни 9: спокусник Dan Balan заспівав свій хіт для Тіни Кароль

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Dan Balan фліртує з Тіною Кароль - фото 1
Dan Balan фліртує з Тіною Кароль

Зірковий тренер шоу "Голос країни 9" Dan Balan уже другий випуск поспіль намагається зачарувати українську поп-діву Тіну Кароль. Цього разу артист підкорював співачку не лише своєю харизмою, а й співом!

27 січня нам показали 2 випуск шоу "Голос країни 9", у якому тренери змагаються не лише за співочі таланти, а й за симпатії своїх колег. Зокрема, всесвітньо відомий артист Dan Balan не припиняє залицятися до української зірки Тіни Кароль.

Дивіться також: Хто потрапив у команди тренерів у 2 випуску Голосу країни 9

У свіжому випуску один із учасників кастингу Олександр Мороз виконав хіт Дана – "Люби". До нього розвернувся і автор композиції, і Monatik. Однак Потапу цього було мало і він запропонував Дану заспівати разом із конкурсантом. Артист не тільки радо відгукнувся на цю ідею, а й присвятив пісню Тіні Кароль, намагаючись звабити її чуттєвим виконанням.

Чи вдалося співаку причарувати українську поп-діву – дивіться у відео (з 5 хв):

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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