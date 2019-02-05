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Виступ 16-річної українки в шоу Голос країни 9 підкорив YouTube: відео
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Справжнім відкриттям третього випуску шоу Голос країни 9 стала юна співачка Наталія Повстяна, яка виконала пісню Тіни Кароль – "Сила высоты". Відео виступу дівчини очолило тренди YouTube, гляньте і ви!
Чотири роки тому Наталія Повстяна брала участь у "Голосі. Діти", але після виконання пісні Наталії Могилевської "Каюсь" до броварчанки не повернувся жоден із суддів. Цього разу 16-красуня з першої ноти вразила тренерів дорослого "Голосу країни".
Тут більше: Дивитися Голос країни 9 сезон 3 випуск
Наталія виконала на сцені проекту свіжий хіт Тіни Кароль та розвернула своїм потужним співом Потапа, Діму Монатіка і Дана Балана. При цьому авторка пісні кнопку не натиснула, але подякувала артистці за чудовий виступ. У підсумку, своїм наставником Наталія обрала Потапа. Дивіться, як це було!
Наталія Повстяна – "Сила высоты" – дивитися онлайн Голос країни 9 сезон:
Наразі відео виступу Наталії лідирує в трендах YouTube: воно зібрало вже понад півмільйона переглядів. А як вам номер дівчини?
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