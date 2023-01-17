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Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році
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Під час церемонія нагородження Critics Choice Awards 2023, що відбулася 16 січня, визначили найкращі фільми та серіали. Під час 28 щорічної урочистої кінопремії оголосили повний список лауреатів у всіх категоріях.
Премію вручають на честь найкращих досягнень кіно і телевізійних програм.
І ще: Золотий глобус 2023: назвали найкращі серіали та фільми року
Переможці Critics Choice Award 2023:
- Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"
- Найкращий режисер – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
- Найкраща чоловіча роль – Брендан Фрейзер ("Кит")
- Найкраща жіноча роль – Кейт Бланшетт ("Тар")
- Найкращий драматичний серіал – "Краще подзвоніть Солу"
- Найкращий актор драматичного серіалу – Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")
- Найкраща актриса драматичного серіалу – Зендея ("Ейфорія")
- Найкращий фільм на телебаченні – "Дивний Ел"
- Найкращий анімаційний серіал – "Гарлі Квін"
- Найкраща операторська робота – Клаудіо Міранда ("Топ Ган: Меверік")
- Найкращий монтаж – Пол Роджерс ("Все завжди і водночас")
- Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Шлях води"
- Найкращий анімаційний фільм — "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
- Найкращий фільм іноземною мовою — "RRR: Поруч реве революція"
- Найкращий оригінальний сценарій – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все скрізь і відразу")
- Найкраща комедія – "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- Найкращий акторський склад – "Ножі наголо: Скляна цибуля"
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