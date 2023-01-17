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Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році

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Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році - фото 1

Під час церемонія нагородження Critics Choice Awards 2023, що відбулася 16 січня, визначили найкращі фільми та серіали. Під час 28 щорічної урочистої кінопремії оголосили повний список лауреатів у всіх категоріях.

Премію вручають на честь найкращих досягнень кіно і телевізійних програм.

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Переможці Critics Choice Award 2023:

  • Найкращий фільм — "Все завжди і водночас"
  • Найкращий режисер – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все завжди і водночас")
  • Найкраща чоловіча роль – Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Найкраща жіноча роль – Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Найкращий драматичний серіал – "Краще подзвоніть Солу"
  • Найкращий актор драматичного серіалу – Боб Оденкерк ("Краще подзвоніть Солу")
  • Найкраща актриса драматичного серіалу – Зендея ("Ейфорія")
  • Найкращий фільм на телебаченні – "Дивний Ел"
  • Найкращий анімаційний серіал – "Гарлі Квін"
  • Найкраща операторська робота – Клаудіо Міранда ("Топ Ган: Меверік")
  • Найкращий монтаж – Пол Роджерс ("Все завжди і водночас")
  • Найкращі візуальні ефекти – "Аватар: Шлях води"
  • Найкращий анімаційний фільм — "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
  • Найкращий фільм іноземною мовою — "RRR: Поруч реве революція"
  • Найкращий оригінальний сценарій – Ден Кван і Деніел Шайнерт ("Все скрізь і відразу")
  • Найкраща комедія – "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • Найкращий акторський склад – "Ножі наголо: Скляна цибуля"
Назвали найкращі фільми та серіали за версією премії Critics Choice Awards у 2023 році - фото 518492

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